الأهلي يعبر الحدود بثلاثية.. ويقترب من حسم الدوري (الأهداف كاملة)

الشارقة - اميمة ياسر - حقق الأهلي فوزا سهلا على مضيفه حرس الحدود 3-0 فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب الكلية الحربية وهي المباراة المؤجل من الجولة الـ 16 لبطولة الدوري .

وجاء هدف الأهلي الأول عن طريق محمود بن والي مدافع الحرس في مرماه ، وأضاف أحمد عبدالقادر هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 56 ثم سجل طاهر محمد طاهر على إضافة الهدف الثالث فى الدقيقة 64.

بهده النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 65 نقطة فى المركز الأول من 24 مباراة وأصبح على بعد 12 نقطة لإعلانه رسميا بطلا للدوري ، في حين تجمد رصيد الحرس عند 20 نقطة ليتأكد هبوطه رسميا إلى القسم الثاني.