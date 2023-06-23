الصفقة الحلم.. ريال مدريد يتفق على ضم النجم الفرنسي "مبابي"

المنامة - ياسر ابراهيم - أوشك نادي ريال مدريد، على إبرام الصفقة الحلم هذا الصيف، عبر التعاقد مع كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

وحاول الملكي، التعاقد مع مبابي في آخر عامين، قبل نجاح باريس في تجديد عقد اللاعب حتى صيف 2024 مع خيار التمديد لموسم إضافي بشرط موافقة اللاعب.

وتلقى باريس، صفعة من مبابي، بعدما أرسل الأخير، خطابا رسميا، يبلغه بعدم عزمه على تمديد عقده حتى صيف 2025، ليجبر النادي الفرنسي على التفكير في بيعه هذا العام.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن موقع "PSG Community" المتخصص في نشر أخبار باريس، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، توصل لاتفاق مع الإدارة الباريسية حول الصفقة.

وينص الاتفاق على انتقال مبابي إلى ريال مدريد هذا الصيف مقابل 200 مليون يورو، بجانب 50 مليون يورو كحوافز إضافية.

يأتي ذلك رغم أن ريال مدريد بإمكانه الانتظار لعام آخر، وجلب كيليان مبابي مجانا إلى ملعب سانتياجو برنابيو.

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