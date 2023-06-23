المغرب تتصدر بطولة شمال أفريقيا للجولف للسيدات .. والفراعنة على قمة "مصر الدولية"

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر المنتخب المغربى منافسات بطولة شمال أفريقيا للجولف للسيدات والمقامة حاليا بملعب سوما باى جولف في مدينة الغردقة .

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المغرب تتصدر بطولة شمال أفريقيا للجولف للسيدات

واعتلى المتتخب المغربى المكون من عبير طيبى وريم امينى وسونيا بيحيى القمة بعد انتهاء منافسات اليوم الاول حيث سجل الفريق 151 ضربة.

وجاء منتخب فراعنة السيدات المكون من تاليا سامح وميا حسين وميا حسين بالمركز الثانى 170 ضربة ثم المنتخب التونسى المكون من كنزة لدهرى و اسراء بوعمور واية لدهرى ثالثا 171 ضربة .

وفى منافسات بطولة مصر الدولية للسيدات اعتلت الصدارة فى اليوم الاول المغربية عبير طيبى 75 ضربة مسجلة 3 ضربات فوق المعدل وتلتها مواطنتها ريم امينى بفارق ضربة واحدة ثم الإماراتية انتصار ريش الثالثة 77 ضربة ثم لاعبة منتخب مصر الصاعدة تاليا سامح 79 ضربة.

وفى منافسات بطولة مصر الدولية للناشئين والناشئات جاء لاعبنا محمد ابو العلا فى المركز الاول تحت 18 عاما 71 ضربة مسجلا ضربة واحدة تحت المعدل وتلاه ثانيا الاردنى حمزة سلمان 73 ضربة مسجلا ضربة فوق المعدل وثالثا التونسى ريان الجولى 76 ضربة.

وجاء لاعبنا عبد الرحمن الدفراوى بالمركز الاول تحت 13 عاما 80 ضربة والاردنى سالم العبد اللات 81 ضربة ثانيا ولاعبنا عمر يسرى ثالثا 81 ضربة.

وفى منافسات تحت 18 عاما ناشئات احتلت المركز الاول المغربية عبير طيبى وتلتها لاعبتنا تاليا سامح ثم المغربية سونيا بيحيى ثالثة.

بينما تصدرت اللبنانية لارا بخور منافسات تحت 13 عاما وتلتها لاعبتنا سحر مراد اصغر لاعبات البطولة 8 سنوات بالمركز الثانى.

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و في سياق أخر، نجح اللاعب مهاب إيهاب لاعب منتخب مصر في السباحه بالتتويج بذهبية سباق 1500 متر مونو للبنين في اليوم الثاني للمنافسات، بالبطولة وأكد رئيس الاتحاد المصري للغوض والانقاذ انه تم تحقيق 7 ميداليات متنوعة خلال يومين فقط، وهو شئ جيد ونطمع في تحقيق المزيد من الميداليات خلال الفترة المقبلة، لتكون النتائج على نفس كفاءة التنظيم.