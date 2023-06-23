أفشة رجل مباراة الأهلي وحرس الحدود

ياسر رشاد - القاهرة - حصل محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جائزة رجل المباراة في مواجهة الأهلي أمام حرس الحدود، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مؤجلات الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز.

وظهر أفشة بمستوى مميز خلال المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة على حساب حرس الحدود.

الأهلي وحرس الحدود

فاز الأهلي على حرس الحدود بثلاثية نظيفة، مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

هدف الأهلي الأول جاء عن طريق الخطأ في الدقيقة الرابعة بأقدام محمود بن والي مدافع حرس الحدود.

الشوط الثاني شهد سيطرة أهلاوية حيث نجح المارد الأحمر في تعزيز تقدمه بهدفين أخرين بتوقيع أحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر في الدقيقتين 56، 64 من عمر المباراة.

وسجل محمد شريف هدف ثاني للأهلي عند حلول الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

بهذه النتيجة استعاد الأهلي صدارة الدوري المصري الممتاز بعدما فقدها في الأسابيع الأخيرة نظرًا لتأجيل عدد من مبارياته.

وأصبح الأهلي في صدارة جدول الترتيب برصيد 65 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، علما بأن الأهلي يتبقى له 5 مباريات مؤجلة وفي حالة فوزه فيهم سيحسم اللقب.

خسارة حرس الحدود أمام الأهلي قضت على آخر أمل له في البقاء بالدوري الممتاز إذ تأكد هبوطه إلى القسم الثاني.