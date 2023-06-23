الأهلي يضرب حرس الحدود بثلاثية ويستعيد صدارة الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الأهلي على حرس الحدود بثلاثية نظيفة، مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

هدف الأهلي الأول جاء عن طريق الخطأ في الدقيقة الرابعة بأقدام محمود بن والي مدافع حرس الحدود.

الشوط الثاني شهد سيطرة أهلاوية حيث نجح المارد الأحمر في تعزيز تقدمه بهدفين أخرين بتوقيع أحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر في الدقيقتين 56، 64 من عمر المباراة.

وسجل محمد شريف هدف ثاني للأهلي عند حلول الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

بهذه النتيجة استعاد الأهلي صدارة الدوري المصري الممتاز بعدما فقدها في الأسابيع الأخيرة نظرًا لتأجيل عدد من مبارياته.

وأصبح الأهلي في صدارة جدول الترتيب برصيد 65 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، علما بأن الأهلي يتبقى له 5 مباريات مؤجلة وفي حالة فوزه فيهم سيحسم اللقب.

خسارة حرس الحدود أمام الأهلي قضت على آخر أمل له في البقاء بالدوري الممتاز إذ تأكد هبوطه إلى القسم الثاني.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأفشة وأحمد عبد القادر وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان عطية وحسين الشحات وأليو ديانج وبيرسي تاو ومحمد فخري وكريم الدبيس.