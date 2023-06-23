مارسيل كولر: حققنا فوزًا مهمًّا على الحرس.. والبطولة لم تحسم

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه المارد الأحمر على نظيره حرس الحدود، مساء يوم الخميس، في المباراة التي أقيمت على استاد الكلية الحربية ضمن مؤجلات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

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تصريحات مارسيل كولر عقب مباراة الاهلي وحرس الحدود

وقال مارسيل كولر مدرب الأهلى خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة حرس الحدود ان التحضير لمواجهة الفريق العسكري كان صعبًا لعدة أسباب، من أبرزها الأجواء الاحتفالية عقب الفوز الكبير بدوري أبطال إفريقيا على حساب فريق الوداد المغربي، وعدم حصول أكثر من لاعب على راحة بسبب مشاركتهم مع المنتخبات الوطنية خلال فترة الأجندة الدولية».

وواصل المدير الفني للنادي الأهلي حديثه عن اللقاء مشيرًا إلى إجراء عدة تبديلات على تشكيل الفريق في لقاء حرس الحدود والذي كان بسبب ضغط المباريات، كما حصل بعض اللاعبين على راحة مثل حسين الشحات وحمدي فتحي للتغلب على الإجهاد.

وأشار كولر إلى أنه لم يمض عام على وجوده مع الأهلي وحصل على انطباع كبير عن الكرة الإفريقية، معبرًا عن سعادته بالتواجد مع فريق بحجم الأهلي الذي يمتلك ضوابط محددة تساعد على النجاح وتحقيق البطولات.

وأشاد المدرب السويسري مارسيل كولر بمستوى علي معلول في الفترة الأخيره، مشددًا على الخبرات التي يمتلكها التونسي الدولي فهو صاحب خبرات كبيرة ولاعب محترف وذو شخصية كبيرة، وأنه سعيد جدا بوجوده مع الفريق.

وأكد مارسيل كولر أن جماهير الاهلي والجهاز الفني والإدارة تتطلع دائمًا إلى الفوز بالبطولات، وهو ما يتناسب مع شخصيته كمدرب للاحمر، مؤكدًا أنه من السهل الحديث عن الطموحات والأحلام المستقبليه، لكنه من الصعب تنفيذها.

واختتم مدرب النادي الاهلي مارسيل كولر حديثه عن مباراة حرس الحدود مؤكدًا أن الدوري لم يحسم حتى الآن، وأن الأحمر سوف يبذل كل المجهود وينصب كل التركيز في البطولة عقب مباراة منتخب السويس في الكأس.

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