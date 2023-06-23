حرس الحدود أول الهابطين من الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - تأكد هبوط نادي حرس الحدود إلى دوري القسم الثاني المصري بعد خسارته بثلاثية نظيفة أمام الأهلي في اللقاء المؤجل الذي جمعهما مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقضى الأهلي على آخر أمل لفريق حرس الحدود في البقاء بالدوري المصري حيث أصبح الفريق العسكري أول الهابطين إلى القسم الثاني.

ويحتل حرس الحدود المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، ذلك قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم الحالي.

الأهلي وحرس الحدود

فاز الأهلي على حرس الحدود بثلاثية نظيفة، مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

هدف الأهلي الأول جاء عن طريق الخطأ في الدقيقة الرابعة بأقدام محمود بن والي مدافع حرس الحدود.

الشوط الثاني شهد سيطرة أهلاوية حيث نجح المارد الأحمر في تعزيز تقدمه بهدفين أخرين بتوقيع أحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر في الدقيقتين 56، 64 من عمر المباراة.

وسجل محمد شريف هدف ثاني للأهلي عند حلول الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

بهذه النتيجة استعاد الأهلي صدارة الدوري المصري الممتاز بعدما فقدها في الأسابيع الأخيرة نظرًا لتأجيل عدد من مبارياته.

وأصبح الأهلي في صدارة جدول الترتيب برصيد 65 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، علما بأن الأهلي يتبقى له 5 مباريات مؤجلة وفي حالة فوزه فيهم سيحسم اللقب.