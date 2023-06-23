"البريميرليج" يحتفل بذكرى انتقال محمد صلاح إلى ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - احتفل الحساب الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي “ البريميرليج ”، بذكرى انتقال الدولي المصري محمد صلاح إلى نادي ليفربول.

وانتقل محمد صلاح إلى صفوف ليفربول في صيف 2017 وعلى مدار السنوات الستة الماضية استطاع كتابة تاريخ من الإنجازات الفردية والجماعية مع الريدز.

ونشر “البريميرليج” عبر منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، عدد من أهداف محمد صلاح البارزة والمميزة خلال مسيرته مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.

ويقدم محمد صلاح مستويات استثنائية مع ليفربول حيث استطاع قيادة الريدز إلى استعادة لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب امتد لنحو 30 عاما وكذلك التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي ورابطة المحترفين الإنجليزية والدرع الخيرية وعلى الصعيد الفردي استطاع التتويج بلقب هداف البريميرليج في ثلاثة مواسم.

وخاض محمد صلاح مع ليفربول 305 مباراة بمختلف المسابقات استطاع خلالهم تسجيل 186 هدفا فضلا عن صناعة 79 أخرين، وشهد الموسم الماضي مشاركة محمد صلاح في 50 مباراة مع الريدز استطاع خلالهم تسجيل 30 هدفا وصناعة 15 أخرين.

ويستهل ليفربول مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي بالموسم الجديد بمواجهة من العيار الثقيل أمام تشيلسي على ملعب "ستامفورد بريدج"، يوم الأحد 13 أغسطس القادم ضمن منافسات الجولة الأولى من "البريميرليج".

وكان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي من مسابقة البريميرليج محتلا المركز الخامس برصيد 67 نقطة.