قائمة البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - اختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات الدور ال١٦ لمسابقة كأس مصر والمقرر لها غدا الجمعة ويستضيفها ستاد جهاز الرياضة العسكري في السادسة والنصف مساء .

محمد يوسف

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