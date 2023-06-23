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قائمة البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في كأس مصر

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ياسر رشاد - القاهرة - اختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا  للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات الدور ال١٦ لمسابقة كأس مصر 
والمقرر لها غدا الجمعة ويستضيفها ستاد جهاز العسكري في السادسة والنصف مساء .


وجاءت القائمة علي النحو التالي :
حراسة المرمي
محمد أبو جبل _ احمد صبحي

خط الدفاع..
  أحمد ياسين _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _محمد بسيوني _عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو _ أسامة ابراهيم

خط الوسط..
محمد فتحي _ محمود سيد  _محمد هلال _ حمدي علاء _ أحمد ياسر _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا _ إسلام جابر 

خط الهجوم ..
 محمود قاعود _ باسم مرسي _ كريم بامبو

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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