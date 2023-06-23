مابولولو يتصدر هدافي الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - ينفرد المهاجم الأنجولي مابولولو لاعب نادي الاتحاد السكندري قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

ويمتلك مابولولو 14 هدفا وضعته في صدارة الهدافين بعدما خاض الاتحاد السكندري 30 مباراة ويتبقى أربع مباريات فقط على انتهاء المسابقة ومن الممكن أن يعزز المهاجم الأنجولي رصيده من الأهداف بالموسم الحالي.

وعلى الرغم أن نادي أسوان يصارع الهبوط في الموسم الحالي إلا أن لاعبه محمد حمدي يأتي في المرتبة الثانية بقائمة الهدافين برصيد 11 هدفا وبفارق هدف عن أحمد الشيخ الذي يحل ثالثا في القائمة.

هدافي الدوري بالموسم الحالي

1- مابولولو - الاتحاد السكندري - 14 هدفا.

2- محمد حمدي - أسوان - 11 أهدافا.

3- أحمد الشيخ - غزل المحلة - 10 أهداف.

4- أحمد سيد زيزو - الزمالك - 9 أهداف.

4- سمير فكري - الداخلية - 9 أهداف.

4- جون أوكولي - المقاولون - 9 أهداف.

4- محمد شريف - الأهلي - 9 أهداف.

5- رزقي حمرون - فاركو - 8 أهداف.

استعاد الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوزه على حرس الحدود، مساء الخميس ضمن منافسات الموسم الحالي.

وصعد الأهلي مرة أخرى إلى قمة الدوري المصري بعدما سيطر بيراميدز عليه في الأسابيع الأخيرة.

ويمتلك الأهلي 65 نقطة وضعته في القمة متفوقا على بيراميدز بفارق نقطة واحدة ولكن الأهلي يتبقى له 5 مباريات مؤجلة.

ويحتاج الأهلي للفوز في أربع مواجهات في الدوري الممتاز لحسم لقب الموسم الحالي للوصول إلى النقطة 77 دون النظر إلى باقي مبارياته أو منافسيه.

تأكد هبوط نادي حرس الحدود إلى دوري القسم الثاني المصري بعد خسارته بثلاثية نظيفة أمام الأهلي في اللقاء المؤجل الذي جمعهما مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقضى الأهلي على آخر أمل لفريق حرس الحدود في البقاء بالدوري المصري حيث أصبح الفريق العسكري أول الهابطين إلى القسم الثاني.

ويحتل حرس الحدود المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، ذلك قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم الحالي.