الهلال يترقب موقف محمد صلاح مع ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي موقف النجم المصري الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الانجليزي، حيث يرغب الزعيم في التعاقد مع الفرعون المصري لدعم صفوفه في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بعد موسمين، وسيكون اللاعب حر في يونيو لعام 2025، ويحق له الانتقال لأي فريق مجانًا لكن قبل ذلك على من يرغب في التعاقد معه بدفع الشرط الجزائي في عقد الفرعون.

الهلال يريد ضم محمد صلاح

أصبح محمد صلاح أحد أهداف نادي الهلال لضمه، ولتدعيم الجانب الهجومي للفريق في الميركاتو الصيفي، خاصة بعد فشل صفقة الأسطورة ليونيل ميسي المنتقل لنادي انتر ميامي الأمريكي.

يعيش صلاح فترة غير جيده في الريدز مؤخرًا، وقد يرحل صاحب الـ 31 عامًا قريبًا، وتلقى الجناح الطائر عدد مبير من العروض في الفترة الاخيره، وأبرزها باهتمامات اندية باريس سان جيرمان وريال مدريد.

صلاح صفقة الهلال المنتظرة

يريد الهلال دعم الجانب الهجومي بعد رحيل اوديون إيجالو و لوسيانو فييتو، واقتراب رحيل موسي ماريجا و ماتيوس بيريرا و جوستافو كويلار خلال شهر يونيو الجاري، وترى أن صلاح خير بديل في مركز الهجوم.

يجيد محمد صلاح اللعب في مركز الجناح الأيمن و الأيسر و قيادة قلب الهجوم أيضًا، و هو ما سيكون مفيد للفريق حال تمت الصفقة.

راتب محمد صلاح مع ليفربول

يحصل محمد صلاح على راتب شهري مع نادي ليفربول الانجليزي يقدر بنجو 1.5 مليون جنية استرليني في الشهر تقريبًا، و سيحاول الهلال رفع العرض إلى 2.5 مليون في الشهر لإقناع اللاعب بالانتقال للدوري السعودي.

حال موافقة صلاح على الانتقال لنادي الهلال السعودي سيكون العقد مع أزرق الرياض لمدة 3 مواسم.

لعب محمد صلاح مع نادي ليفربول منذ صيف 2017 قادمًا من صفوف فريق نادي روما الإيطالي، وكانت البداية من خلال فريق المقاولون العرب المصري ثم خاض فترة في نادي بازل السويسري و تشيلسي الإنجليزي وفيورنتينا الإيطالي.

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