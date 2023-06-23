موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أغلق الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ملف مباراة حرس الحدود التي انتهت لصالح القلعة الحمراء بثلاثية نظيفة في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لخوض جولة جديدة في بطولة كأس مصر عندما يواجه منتخب السويس في دور 32 يوم الأحد الموافق 25 من شهر يونيو الحالي.

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي ومتنخب السويس في تمام الثامنة والنصف مساء يوم الأحد المقبل.

فاز الأهلي على حرس الحدود بثلاثية نظيفة، مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

هدف الأهلي الأول جاء عن طريق الخطأ في الدقيقة الرابعة بأقدام محمود بن والي مدافع حرس الحدود.

الشوط الثاني شهد سيطرة أهلاوية حيث نجح المارد الأحمر في تعزيز تقدمه بهدفين أخرين بتوقيع أحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر في الدقيقتين 56، 64 من عمر المباراة.

وسجل محمد شريف هدف ثاني للأهلي عند حلول الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

استعاد الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوزه على حرس الحدود، مساء الخميس ضمن منافسات الموسم الحالي.

وصعد الأهلي مرة أخرى إلى قمة الدوري المصري بعدما سيطر بيراميدز عليه في الأسابيع الأخيرة.

ويمتلك الأهلي 65 نقطة وضعته في القمة متفوقا على بيراميدز بفارق نقطة واحدة ولكن الأهلي يتبقى له 5 مباريات مؤجلة.

ويحتاج الأهلي للفوز في أربع مواجهات في الدوري الممتاز لحسم لقب الموسم الحالي للوصول إلى النقطة 77 دون النظر إلى باقي مبارياته أو منافسيه.