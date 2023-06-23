موعد مباراة الزمالك وفاركو في كأس مصر والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره فاركو، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، مساء اليوم الجمعه، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ 16 من مباريات كأس مصر لنسخة الموسم الحالي 2022-2023.

تأهل نادي الزمالك من دور الـ 32 بعدما عبر فريق بروكسي بصعوبة بثلاثة أهداف مقالب هدفين، على الجانب الاخر تمكن فاركو من خطف بطاقة العبور لدور الستة عشر بعدما فاز على فريق المصرية للاتصالات بهدف دون مقابل.

موعد مباراة الزمالك وفاركو

تم تحديد موعد مباراة الزمالك وفاركو اليوم الجمعة الموافق 23 من شهر يونيو الجاري 2023، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، والتي تنطلق في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك أمام فاركو اليوم الجمعة من خلال قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري لكأس مصر مباشرة في الوطن العربي عبر قناة ON Time Sport HD 1 حصريً.

10 غيابات في الزمالك

يفتقد فريق الزمالك بقيادة أوسوريو لخدمات 10 لاعبين لأسباب مختلفه، من بينهم محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي عن خط الدفاع بسبب الإصابة، بينما يغيب اللاعب يوسف أسامة نبيه عن مركزالهجوم بسبب تجميده من قبل إدارة النادي واستبعاده لنهاية الموسم بعدما وقع لنادي بيراميدز بداية من الموسم المقبل.

تعرض الظهير الأيسر عبدالله جمعة لإصابة في التدريبات الأخيره للأبيض بالعضلة الخلفية وسيخضع على إثرها لفحوصات طبية، بينما مازال الحارس محمد عواد في مرحلة التأهيل بعد تعافيه من الإصابه في عضلة السمانة، ويعاني المدافع محمود شبانة من آلام في العضلة الضامة، بالإضافة إلى غياب سامسون أكينيولا لمعاناته من إجهاد عضلي.

وتكتمل الغيابات بكل من حسام عبد المجيد وحاتم سكر ومحمد طارق في خط الدفاع أيضًا، بسبب تواجد الثلاثي في قائمة منتخب مصر الأولمبي، والمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.