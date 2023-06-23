شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وفاركو اليوم فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على تشكيل الفريق الأبيض لمواجهة فاركو في المباراة المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد صبحي،خط الدفاع: أحمد فتوح – محمد عبد الغنى – حمزة المثلوثي،خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا"- سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"،خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

وعكف أوسوريو المدير الفني للزمالك على تصحيح أخطاء لاعبى الأبيض التي وقعوا فيها خلال الفترة الماضية،حيث استغل الكولومبي فترة توقف الدولى لتحفيظ اللاعبين بعض الجمل والخطط الفنية،التي يريد تطبيقها في مباراة فاركو بكأس مصر.

وركز أوسوريو على علاج هفوات الدفاع بالتحديد وذلك من أجل تفاديها في مواجهة فاركو،كما حذر الكولومبي اللاعبين من التهاون أمام مرمى المنافس، أو التسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات الفريق السكندرى.

وحرص الخواجة الكولومبي على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة، من أجل معالجتها وتطوير بعض الجوانب التي يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

وطالب أوسوريو خلال اجتماعاته المستمرة مع لاعبى الفريق الأبيض بعدم التفريط في بطولة كأس مصر خصوصاً أنها الأمل الأخير لإنقاذ موسم الفريق الأبيض بعد الخروج من جميع البطولات واقتراب ضياع لقب الدورى الممتاز.

وتعاهد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على التتويج ببطولة كأس مصر خصوصاً بعد الموسم المخيب للآمال واقتراب ضياع حلم التأهل لبطولة دورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل بعد احتلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى الممتاز.