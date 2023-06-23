شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الأسبوع الثانى من دورى كرة القدم للصم اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، اليوم الجمعة، مباريات الأسبوع الثانى من مباريات دورى كرة القدم للصم، والتى تقام على ملاعب الأندية على مستوى الدورى الممتاز والدرجة الأولى.

ويشارك فى البطولة 16 فريقا مقسمين إلى 4 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 فرق.

تضم المجموعة الأولى فرق الداخلية بدمنهور، وطلائع المستقبل بالاسماعيلية، ومركز شباب فاقوس، نادى الإرادة والتحدى بكفر الشيخ، وفى المجموعة الثانية نادى شباب المنوفية، دكرنس الرياضى، الوليدية، مركز ناصر الزقازيق.

وفى المجموعة الثالثة مركز شباب زينهم، محافظة الفيوم، الصيد بالمحلة، بهتيم، و على مستوى المجموعة الرابعة المجد بالإسكندرية، مركز شباب السنبلاوين، مغاغة الرياضى، النيل لنقل البضائع.

ووفقا لنظام البطولة أن يتم عمل دورى للأول والثانى من كل مجموعة، وذلك بعد انتهاء مباريات المجموعات.

وجاءت نتائج المباريات على مستوى الأسبوع الأول كالتالى..

طلائع المستقبل بالإسماعيلية 1/2 مركز شباب فاقوس

الوليدية اسيوط 0/3 نادى دكرنس

نادي محافظة الفيوم 0/3 نادى صيد المحلة

المجد السكندرى 3/4 نادى بضايع المنيا

مركز شباب السنبلاوين

0/1 نادى مغاغة

تعادل الإرادة والتحدى كفر الشيخ 1/1 نادى الداخلية بدمنهور

تعادل مركز شباب ناصر الزقازيق 1/1 نادى شباب المنوفية