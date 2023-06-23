سموحة يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة النجوم بكأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق سموحة بقيادة أحمد سامى، اليوم الجمعة، معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة النجوم المقرر لها غدا السبت فى إطار دور الـ16 من كأس مصر لكرة القدم.

وحرص أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، على عقد عدة جلسات مع بعض اللاعبين، حيث بدأها مع النيجيرى صديق أوجولا، وطالبه بضرورة استعادة مستواه المعهود والتركيز فى التدريبات للعودة للتألق مجددا، حيث ابتعد اللاعب عن مستواه منذ العودة من الإصابة.

كما عقد أحمد سامى جلسة مع أحمد مصطفى وحسين فيصل وطالبهما بضرورة القتال فى المباريات المقبلة من أجل إبعاد الفريق عن مناطق الهبوط ومحاولة التقدم أكثر فى جدول الدورى، كما جلس مع حسام حسن للاطمئنان على برنامجه التأهيلى وطالبه ببذل الجهد من أجل العودة سريعا للفريق.

ويفقد فريق سموحة خدمات 4 لاعبين فى المباراة القادمة أمام النجوم المقرر لها السبت المقبل فى إطار دور الـ16 من كأس مصر لكرة القدم.

ويغيب عن سموحة كل من حسام حسن الذى يواصل برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابة كسر فى شظية القدم، والتى تعرض لها فى مباراة غزل المحلة، بالإضافة إلى جونيور أجايى الذى أجرى عملية أخرى فى ساق القدم والتى ستبعده لنهاية الموسم.

كما يفقد سموحة خدمات الثنائى مصطفى سعد ميسى ومحمد مغربى للتواجد فى المغرب مع منتخب مصر الأوليبمى الذى يستعد للتصفيات المؤهلة للأولمبياد فى باريس 2024.

ونجح فريق سموحة فى الفوز على منتخب كفر الدوار بسداسية نظيفة فى المباراة الودية التى جمعتهما الجمعة استعدادا لمواجهة النجوم بكأس مصر.