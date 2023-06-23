شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات متواصلة لحسم ملف الصفقات الجديدة فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل الاجتماعات والجلسات فى النادى الأهلى من أجل حسم ملفات كروية مهمة، يأتي في مقدمتها إبرام أكثر من صفقة قوية، حيث يعقد مسئولو النادى جلسات متواصلة مع السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى ولجنة التخطيط للكرة بجانب أمير توفيق مدير التعاقدات لحسم ملف الصفقات الجديدة للفريق قبل نهاية الموسم الجارى.

وهناك مشاورات مع أكثر من لاعب فى الدورى المحلى وآخرون فى دوريات خارجية ويفرض مسئولو الأهلى سياجاً من السرية حول هذه الصفقات والمفاوضات لعدم إفسادها من قبل المنافسين.

واستقر مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى على منح فرصة المشاركة للبرازيلي برونو سافيو في مباريات فريقه القادمة، ورفع التجميد عن اللاعب خلال الفترة الماضية، من أجل تسويقه بشكل جيد قبل الميركاتو الصيفي.

ويرغب مسئولو الأهلي في تسويق برونو سافيو من خلال منحه فرصة المشاركة في المباريات ، في ظل وجود رغبة من مارسيل كولر في عدم استمراره ورغبته في التعاقد مع لاعب أجنبي جديد بدلا منه في قائمة الأهلي.

ويحاول مسئولو الأهلي تسويق برونو سافيو قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية من أجل النجاح في تسويقه وتعويض المبلغ الذي تم دفعه للتعاقد مع اللاعب البرازيلي في بداية الموسم الحالي، كونه لا يشارك بصفة منتظمة مع الفريق الأحمر.

وانتظم لاعبو الفريق الدوليون في التدريبات الجماعية بعد انتهاء الراحة التي حصلوا عليها، والتي أعقبت مشاركتهم مع المنتخبات الوطنية خلال فترة الأجندة الدولية.