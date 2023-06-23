شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير مجدى عبد العاطى يحدد الراحلين عن زد قبل الظهور بالممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو نادى زد التقرير الفنى الخاص بفريق الكرة، الذى سيقدمه مجدى عبد العاطى المدير الفنى بشأن تقييم كل اللاعبين المقيدين فى قائمته للموسم الحالى، من أجل تحديد مصير اللاعبين المستمرين والراحلين خلال الفترة الحالية.

ويتواجد 36 لاعبا في قائمة زد خلال الموسم الحالي، وتنوي الإدارة والجهاز الفني في تقليصها من خلال توجيه الكشر لعدد كبير من اللاعبين حتى يتسنى لهم قيد عدد آخر من الصفقات الجديدة الجاري العمل على تنفيذها في الوقت الراهن.

وترك مسئولو زد المسئولية الفنية بالكامل للجهاز الفني بقيادة مجدي عبد العاطي من أجل تحديد مصير اللاعبين الراحلين عن الفريق في الوقت الحالي.

وصعد فريق زد إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على السكة الحديد بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة قبل الأخيرة من دوري القسم الثاني وتربعه على قمة المجموعة الثانية برصيد 65 نقطة.