شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتحدى البنك الأهلى فى مواجهة مثيرة بثمن نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق طلائع الجيش المنتشى، تحت القيادة الفنية لمدربه عبد الحميد بسيونى، نظيره البنك الأهلى، فى السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة، على ملعب جهاز الرياضة العسكرى بمواجهة مثيرة فى ثمن نهائى كأس مصر هذا الموسم.

وصل الطلائع لهذا الدور بعدما تخطى فريق الشرقية فى دور الـ32 بثلاثية دون رد، بينما تواجد فريق البنك الأهلى فى هذه المرحلة من المسابقة بعد الفوز الصعب على مركز شبان قنا بثلاثية مقابل هدفين.

واستعاد فريق البنك الأهلى جهود المهاجم كريم بامبو عقب الشفاء من الإصابة فى العضلة الخلفية استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، ويعد كريم بامبو من أفضل عناصر فريق البنك الأهلى هذا الموسم عقب المشاركة فى 27 مباراة وتمكن من إحراز 10 أهداف.

ويواصل فريق البنك الأهلى الصراع للنجاة من الهبوط بعد وصوله إلى النقطة 35 فى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز، حيث تمكن من الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 11 لقاء والهزيمة فى 12 مباراة.

فى المقابل حذر عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، لاعبيه من صعوبة مباراة البنك الأهلى فى كأس مصر، مشدداً على ضرورة تحقيق الفوز لاستمرار نغمة تصحيح مسار الفريق بالفترة الأخيرة.

ورفض عبد الحميد بسيونى فكرة خوض مباريات ودية جديدة خوفاً من الإصابات والإجهاد عقب مواجهة منتخب ليبيا وحرس الحدود ودياً منذ أيام قليلة.

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 32 نقطة، بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفا.