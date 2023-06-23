شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يحسم مصير حسين السيد من مواجهة فيوتشر فى نصف نهائى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع حسين السيد، ظهير أيسر النادى المصرى، لاختبار طبى أخير اليوم الجمعة، لتحديد موقفه من مباراة فريقه غدا السبت أمام فيوتشر، بنصف نهائى كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، وكان حسين السيد قد تعرض لإصابة فى العضلة الأمامية خلال مشاركته فى تدريبات فريقه.

وحرص ميمى عبد الرازق على تدريب اللاعبين وحراس المرمى على ركلات الجزاء تحسباً لأى احتمالات فى مواجهة فيوتشر بنصف نهائى كأس الرابطة، وذلك على هامش مران الفريق ببرج العرب.

ويستعد المصرى لمواجهة فيوتشر غداً السبت، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وكان المصرى قد تغلب على الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين على ملعب الفريق الأبيض، كما تغلب المصري أيضاً فى الودية الثانية التى أقيمت مساء الجمعة، على فريق الداخلية بهدفين نظيفين.

ويحتل النادي المصرى المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز المصرى فى 9 مباريات وتعادل في 14 لقاء، وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.