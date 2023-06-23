شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخشى مفاجآت فاركو اليوم فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره فاركو فى التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر فى لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، ومن المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية بين الفريقين لتمسك كل منهم بأمل الصعود إلى الدور المقبل.

وعكف أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، على تصحيح أخطاء لاعبى الأبيض التى وقعوا فيها خلال الفترة الماضية، حيث استغل الكولومبى فترة توقف الدولى لتحفيظ اللاعبين بعض الجمل والخطط الفنية، التى يريد تطبيقها فى مباراة فاركو بكأس مصر.

وركز أوسوريو على علاج هفوات الدفاع بالتحديد، وذلك من أجل تفاديها فى مواجهة فاركو، كما حذر الكولومبى اللاعبين من التهاون أمام مرمى المنافس، أو التسرع فى إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات الفريق السكندرى.

وحرص الخواجة الكولومبى على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة، حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة، من أجل معالجتها وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

وطالب أوسوريو خلال اجتماعاته المستمرة مع لاعبى الفريق الأبيض بعدم التفريط فى بطولة كأس مصر خصوصاً أنها الأمل الأخير لإنقاذ موسم الفريق الأبيض بعد الخروج من جميع البطولات واقتراب ضياع لقب الدورى الممتاز.

وتعاهد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على التتويج ببطولة كأس مصر خصوصاً بعد الموسم المخيب للآمال واقتراب ضياع حلم التأهل لبطولة دورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل بعد احتلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى الممتاز.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد صبحي،خط الدفاع: أحمد فتوح – محمد عبد الغنى – محمود شبانة - حمزة المثلوثي،خط الوسط: نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"،خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

من ناحية أخرى عقد طارق العشري، المدير الفنى لفاركو، اجتماعات مستمرة مع لاعبيه حذرهم خلالها من صعوبة مباراة الزمالك المقبلة، لاسيما فى ظل مفاجآت كأس مصر، مشدداً على ضرورة التركيز لتخطى هذه المباراة.

وطالب العشري لاعبيه بتصحيح أخطائهم التى ظهرت فى مباراة بيراميدز الماضية، خاصة أن الفريق على موعد مع مباراة حاسمة مع الزمالك اليوم في كأس مصر، مشدداً على رفضه فكرة التهاون والتقصير فى تنفيذ التكليفات الفنية فى المباريات.

ومن المتوقع أن يخوض فاركو المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد شيكا،خط الدفاع:عبدالله بكري، أحمد عوض، أحمد البحراوي، جيفرسون انكادا،خط الوسط: محمود حمادة، كينجسلي سوكاري، أحمد صغيري،خط الهجوم: رزقي حمرون، شكري نجيب، عمرو جمال.