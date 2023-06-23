شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستفسر من كاف عن موعد الحصول على ملايين التتويج الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استفسر مسئولو النادى الأهلى من مسئولى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن موعد صرف مكافآت تتويج الفريق ببطولة دورى أبطال أفريقيا التى تبلغ 4 ملايين دولار.

وأجرى مسئولون فى القلعة الحمراء اتصالات مع نظرائهم في كاف استفسروا خلالها عن مكافآة البطولة القارية التى حسمها الأهلي لصالحه قبل أيام على حساب الوداد المغربي بالفوز عليه 3-2 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة، ليحصد بطل مصر اللقب الأفريقي للمرة الحادية عشر في تاريخه.

ويتطلع الأهلي للحصول على الملايين الأربعة قريباً من أجل استغلالها فى بعض الأمور الخاصة بفريق الكرة وتدعيمه بصفقة أو أكثر قوية باعتبار أن الأهلي يرغب في ضم أكثر من لاعب قوي محلي وأجنبي لدعم الفريق والحفاظ على مسيرة التتويجات المحلية والقارية.