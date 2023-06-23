المنتخب الأولمبى يخوض مرانه الأساسى اليوم استعدادا لمواجهة النيجر بأمم أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يخوض المنتخب الأولمبى، بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالى، مرانه الأساسى اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة النيجر بعد غد الأحد، فى ضربة البداية ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وبدأ معسكر المنتخب فى مصر يوم 12 يونيو، وخاض وديتين استعدادا للبطولة، حيث تعادل مع غانا بهدف لكل فريق على استاد الإسكندرية، وتعادل مع الكونغو سلبيا فى مدينة الرباط المغربية قبل أن تغادر البعثة متجهة إلى مدينة طنجة المقرر أن تستضيف مباريات مجموعة الفراعنة.

ويتنافس المنتخب فى مجموعة قوية تضم منتخبات مالى والنيجر والجابون فى كأس الأمم الأفريقية التى تجرى بالمغرب فى الفترة من 24 يونيو الجارى إلى 8 يوليو المقبل، فيما تضم المجموعة الثانية المغرب وغانا والكونغو وغينيا.

ويستعد المنتخب الأولمبى للقاء النيجر فى أولى مبارياته يوم الأحد المقبل بمدينة طنجة ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة التى يتأهل أصحاب المراكز من الاول إلى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.. وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل.