شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه الأردن فى نصف نهائى البطولة العربية لناشئات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم منتخب ناشئات السلة تحت 16 سنة مع نظيره االأردن فى منافسات نصف نهائى البطولة العربية، التى تقام بالأردن، وتستمر حتى 26 يونيو الجارى.

واستغل منتخب الناشئات الراحة التى حصلت عليها المنتخبات أمس، بخوض تدريب استعداد لمواجهة الأردن صاحب الأرض، وسط طموحات وسعى للوصول إلى نهائى البطولة والتتويج باللقب.

كما يستعد منتخب الناشئين لمواجهة الجزائر غدا السبت.

ويشارك منتخب ناشئات السلة فى البطولة بقائمة تضم كلا من: إنجى الغايش، ريناد صادق، جودى الباز، مريم وسيم، هنا الجولى، نادين نجيب، جويرية حمدى، خديجة عثمان، ملك الحملى، هنا الباز، حلا الوكيل، ياسمين الجمال، جودى الجوهرى، هيا الحلوانى. وكان منتخب الناشئات التقى تونس وفاز عليهم أيضا بنتيجة 23/80.