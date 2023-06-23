شكرا لقرائتكم خبر عن هانيا الحمامى بطلة الاسكواش تحتفل بتخرجها من الجامعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت البطلة المصرية هانيا الحمامى، لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثالثة عالمياً لسيدات الاسكواش، بتخرجها من الجامعة الأمريكية، وذلك فى حضور عائلتها.

ولدت البطلة الشابة فى الأول من سبتمبر عام 2000، وبدأت مسيرتها مع الاسكواش فى سن صغيرة وبالتحديد فى 7 سنوات، برفقة شقيقها كريم الحمامى.

هانيا الحمامى دونت اسمها بين كبار اللعبة بحروف من ذهب، بعدما نجحت فى التتويج ببطولة العالم للناشئات التى أقيمت بماليزيا عام 2019، لتبدأ فصلا جديدا فى مسيرتها الاحترافية.

ونجحت البطلة الصغيرة فى حصد العديد من الألقاب قى وقت قياسى، كان من بينها، التتويج ببطولة الجونة الدولية للاسكواش فى نسختها العاشرة، كما أنهت الموسم الماضى فى التصنيف الثالث عالميا، ونجحت أيضاً فى الوصول إلى التصنيف الثانى خلال الموسم الجارى وهو أفضل مركز وصلت إليه الحمامي حتى الآن.

وأكدت هانيا الحمامى أن رنيم الوليلى بطلة العالم السابقة هى مثلها الأعلى، وتحاول التعلم منها فى أمور كثيرة داخل وخارج الملعب.