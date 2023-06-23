عائق يمنع «مرتضى منصور» من المطالبة بغرامة كهربا

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والصادر قرار بعزله من منصبه، عن سبب عدم تقديم شكوى ضد محمود كهربا لاعب الأهلي، بعد تخلفه عن تسديد الغرامة المُوقعة عليه من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وكانت المحكمة الرياضية الدولية قد منحت كهربا مهلة حتى شهر أبريل الماضي، وذلك من أجل تسديد الغرامة المستحقة لصالح نادي الزمالك.

وقال منصور في تصريحات لقناة ناديه: «لم نتقدم بشكوى ضد محمود كهربا، لأننا منشغلون حاليًا بـ أزمة الحجز على أرصدة النادي، حتى لا يتم دفع الغرامة للحساب الموقوف وتذهب الأموال لممدوح عباس».

وأضاف: «مجلس الإدارة قرر تعيين عبد الواحد السيد متحدثًا رسميًا للفريق، لأن أمير مرتضى منشغلا حاليًا بملف التدعيمات».

وأتم: «جمهور الزمالك قام بعمل حملة على زكريا الوردي ومحمود علاء ويوسف أوباما، وحاليًا أحمد سيد زيزو والمدرب أوسوريو».