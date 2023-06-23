الزمالك يواجه فاركو على ستاد القاهرة

الشارقة - اميمة ياسر -

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على ملامح التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة فاركو المقرر لها مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

ومن المتوقع أن يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا"

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.