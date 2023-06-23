شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يخضع للفحص الطبى اليوم فى الأهلى بسبب العضلة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع عمرو السولية لاعب خط وسط النادى الأهلى لفحوصات طبية اليوم الجمعة بعد تعرضه للإصابة فى مباراة حرس الحدود التى أقيمت أمس الخميس على استاد الكلية الحربية، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدورى المصرى، وانتهى بفوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

وغادر عمرو السولية المباراة فى الدقيقة 55، وشارك زميله المالى أليو ديانج بدلًا منه بعد شكوى اللاعب من إجهاد فى العضلة الخلفية.

ويبدأ فريق الكرة بالنادى الأهلى، مساء اليوم الجمعة، الاستعداد لمباراة منتخب السويس المقرر لها الأحد المقبل فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر وهى المباراة التى يرغب المارد الأحمر فى حسمها من أجل الهروب من مفاجآت الصغار فى بطولة الكأس، ومن أجل المُضى قُدماً فى رحلة الحفاظ على لقب البطولة التى حسمها مؤخراً بالفوز على بيراميدز فى نهائى البطولة.

وأغلق الجهاز الفنى للفريق ملف مباراة حرس الحدود فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ16 لبطولة الدورى التى أقيمت مساء أمس الخميس، على ملعب الكلية الحربية وطالب الجهاز الفني لاعبيه بفتح ملف الكأس والتركيز في مباراة منتخب السويس التي حذر كولر لاعبيه من خطورة التهاون فيها بإعتبار أن المنافس مغمور وليس من فرق الدوري الممتاز.

وينوي كولر منح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء أمام منتخب السويس حيث يرغب في تجربة أكثر من لاعب لم يحظى بفرصة المشاركة كثيراً الفترة الماضية بسبب ضغط وحساسية المباريات وفي مقدمتهم ، الحارس الثاني على لطفي وطاهر محمد طاهر وخالد عبد الفتاح وشادي حسين وغيرهم.