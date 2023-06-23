شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مباراة الزمالك وفاركو اليوم الجمعة 23 / 6 / 2023 فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف لمتابعة اللقاء المهم، الذى يجمع الزمالك مع فاركو ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، ونلقى الضوء فى التقرير التالى على أهم المعلومات عن المباراة..

مشوار الزمالك فى كأس مصر

وكان الزمالك قد تأهل لدور الـ16 من بطولة كأس مصر، بعد فوزه على بروكسي بنتيجة 3-2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32.

مشوار فاركو فى كأس مصر

حقق فاركو الفوز على المصرية للاتصالات بهدف دون رد في إطار مباريات دور الـ32.

طارق مجدى حكماً للزمالك وفاركو

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، الخميس، طاقم تحكيم مواجهة الزمالك وفاركو في كأس مصر ، ويدير المباراة تحكيميا طارق مجدي ويعاونه أحمد نوفل مساعد أول، أسامة عبداللطيف مساعد ثانٍ، والحكم الرابع مصطفى عثمان ، ويتواجد في تقنية الفيديو الحكم محمد علاء هاشم، ويعاونه مصطفى عطية.

قائمة الزمالك أمام فاركو

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة فاركو،وتضم القائمة كلا من: حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد نديم. خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح -أحمد محمود. خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - سيف جعفر- أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو"- محمود عبد الرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي - مصطفى شلبي. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي

غيابات الزمالك أمام فاركو

يغيب عن الزمالك خلال مباراة اليوم أمام فاركو كل من: "محمد عواد - عبد الله جمعة - محمود شبانة- البنيني سامسون أكينيولا"، إلى جانب ثلاثى المنتخب الأوليمبى "حاتم سكر وحسام عبد المجيد ومحمد طارق" بينما يستمر غياب محمد عبدالشافي، ومحمود الونش للإصابة.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام فاركو

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: أحمد فتوح – محمد عبد الغنى – محمود شبانة - حمزة المثلوثي، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

المقاولون العرب ينتظر الفائز من مواجهة الزمالك وفاركو

ومن المقرر أن يتأهل من هذه المباراة إلى دور الـ 8 في كأس مصر لمواجهة المقاولون العرب الذي تأهل بعد عبور عقبة سيراميكا.

التشكيل المتوقع لفاركو أمام الزمالك

ومن المتوقع أن يخوض فاركو المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد شيكا،خط الدفاع:عبدالله بكري، أحمد عوض، أحمد البحراوي، جيفرسون انكادا،خط الوسط: محمود حمادة، كينجسلي سوكاري، أحمد صغيري،خط الهجوم: رزقي حمرون، شكري نجيب، عمرو جمال.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الزمالك يبحث عن التتويج باللقب

ويأمل الزمالك في التتويج بلقب بطولة الكأس بالموسم الحالي وتعويض خسارة اللقب الموسم الماضي بعد الخروج أمام بيراميدز من نصف النهائي.