عبدالملك: البطولة العربية احتكاك قوي لـ الزمالك قبل بداية الموسم

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد عيد عبدالملك، أن غياب محمد عواد عن قائمة الزمالك أمام فاركو قد يكون نوعا من العقاب، مشيرا إلى أن محمد صبحي يستحق المكانة الأساسية حاليا في تشكيلة الفريق الأبيض، كما أنه اصبح الحارس الثاني في منتخب مصر.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الزمالك سيخوض مواجهة صعبة بكل تأكيد، وأوسوريو بالتأكيد استفاد من فترة التوقف الدولي، لكن طارق العشري مدرب فاركو يلعب بشكل دفاعي جيد".

وأضاف: "فاركو يلعب بطريقة 3-5-2، وهي طريقة صعبة على الزمالك الذي لا يلعب بدون ظهيرين، ستكون من المواجهات الصعبة بكل تأكيد".

وواصل: "محمد عواد جلس على مقاعد البدلاء وهو في مستوى غير جيد، وكان هناك أحاديث حول أزمة تجديد العقد أيضا، وأرى أيضا من الصعب بقاء أحمد بلحاج مع الزمالك في الموسم المقبل ولم يقدم أفضل ما لديه منذ ضمه في يناير".

وأكمل: "البطولة العربية احتكاك قوي قبل بداية الموسم، ومن المفترض تجهيز اللاعبين بشكل قوي، وأتمنى التفكير أيضا على الكونفدرالية".

وأتم: "اتوقع فوز الزمالك بهدف نظيف على فاركو".

عبدالملك: وأفشة وقندوسي أبرز مكاسب الأهلي

أكد أحمد عيد عبدالملك، أن فريق حرس الحدود لم يتم تكوينه هذا الموسم بشكل جيد، وإدارة النادي لم تهتم كثيرا بجلب لاعبين أفضل من العناصر الموجودة حاليا.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي سجل مبكرا وأنهى على معنويات فريق حرس الحدود، ودوافع لاعبي الفريق الأحمر كانت كبيرة من أجل الفوز، خصوصا أن بعضهم كانوا بعيدين عن المباريات ويريدون إثبات جدارتهم".

وأضاف: "الهدف الذي سجله طاهر محمد طاهر سيفرق معه من الناحية المعنوية، بدأ الموسم بشكل قوي وأساسي، لكن معدلاته ومساهماته التهديفية متواضعة، ولذلك تفوق عليه بيرسي تاو وحسين الشحات في مركز الجناح".

وزاد: "من أكثر اللاعبين الذين استفادوا من لقاء الأهلي والحدود، أفشة وقندوسي، وما ينقص الأخير هو اللعب بشكل أكبر على المرمى، لكن افشة كان دوره مؤثر في اللقاء وصنع اهداف خلال اللقاء".

وواصل: "محمد شريف لم يكن في أفضل مستوياته، وكان يقوم بعمل تحركات جيدة في ظهر المدافعين، لم يعد يفعلها في الوقت الحالي وشارك في نهائي دوري الابطال وكان من الوارد أن يسجل واهدر فرص بشكل غريب".