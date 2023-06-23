أحمد كشري: كولر مدرب متزن وناجح مع الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد عبدالمنعم كشري أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي دفع ببعض العناصر التي لم تشارك بصفة مستمرة في لقاء حرس الحدود، مؤكدا بأن اللاعبين ظهروا بشكل جيد، مشيرا إلى أن المارد الأحمر أصبح قريبًا من حسم لقب الدوري المصري.

وقال كشري نجم النادي الأهلي السابق، في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "أي لاعب في الأهلي ليس لديه وقت للراحة، النادي دائمًا يسعى لحصد البطولات، والفريق لديه ذخيرة من اللاعبين وكلهم متشوقين للمشاركة في المباريات".

وأضاف: "كل اللاعبين تريد التعبير عن أنفسها، وكولر دفع ببعض الوجوه الجديدة مثل كريم الدبيس، وشارك محمد فخري وخالد عبدالفتاح، وهو أمر إيجابي ومطلوب في المرحلة الحالية، لا يوجد منافسة محلية تجعل الأهلي يلعب تحت ضغط".

وواصل: "الأهلي يسعى لحصد لقب الدوري من أجل إراحة لاعبيه، والاستعداد بكل قوة لباقي البطولات، وجميع المنافسين المحليين لم يستغلوا انشغال الأهلي بدوري الأبطال".

أحمد كشري: الأهلي يستحق التتويج بلقب الدوري الممتاز

وزاد: "كولر مدرب متوازن، وحقق نتائج جيدة، ونجح بشكل رائع في حصد البطولات التي شارك فيها الأهلي هذا الموسم، وبالأرقام الأهلي يستحق اللقب عن جدارة واستحقاق ولم يخسر أي مواجهة محلية".

وأشار إلى أن كريم الدبيس لاعب مميز منذ أن كان في وادي دجلة، وسيكون له إفادة كبيرة في المستقبل للجبهة اليسرى، متمنيًا مشاركة مزيد من اللاعبين الشباب وتصعيد عناصر آخرى من قطاع الناشئين خلال المرحلة المقبلة.

وأكد كشري : "كولر سيعمل على الاستعانة ببعض اللاعبين من قطاع الناشئين خلال المرحلة المقبلة، ودائما الفريق الأول بالنادي الأهلي كان يستعين بعناصر شابة، وهناك لاعبين أيضا قدمت مستوى مميز خلال لقاء الحدود مثل افشة وعبدالقادر وطاهر".

وأشاد كشري، بمستوى محمد مجدي أفشة، وقال: "أراد اثبات ذاته بعدما ابتعد طويلا عن المشاركة، والجماهير تشيد دائما بأي لاعب يرغب في التألق والعودة لمستواه، ورجوعه للمستوى المعهود سيجعل هناك قوة كبيرة في وسط الملعب بالأهلي، وهو لديه مميزات كبيرة أهمها قدرته على إيصال زملائه للمرمى".