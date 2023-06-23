سيد معوض: أتوقع فوز الزمالك على فاركو في كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن مواجهة الزمالك ضد فاركو لن تكون سهلة، في ظل اعتماد طارق العشري على اغلاق المساحات والاعتماد على المرتدات، من أجل تسجيل هدف.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الزمالك يحتاج للتسجيل مبكرا، خصوصا ان مواجهات الكؤوس مختلفة، وبمرور الوقت سوف يكتسب فاركو ثقة كبيرة من أجل تحقيق الفوز".

وأضاف: "أوسوريو لن يقوم بتغيير افكاره الفنية، هو لديه فكر معين يسعى لتطبيقه ويصر عليه بعيدا عن النتائج.. والزمالك لا يملك رفاهية الخروج من كأس مصر، الأمور صعبة لانها البطولة الأخيرة محليا هذا الموسم التي سينافس عليها الفريق".

وأكمل: "يجب ان يحدد الزمالك اهدافه من البطولة العربية، خصوصا أن البطولة في توقيت بين الموسمين مع الاستفادة من اللاعبين الذين سيتم التعاقد معهم، واستبعد مشاركة الفرق العربية بالصف الأول خلال منافسات البطولة في السعودية".

وأكد: "أوسوريو لديه قناعات معينة، والبعض يقول أنه يلعب بطريقة مانشستر سيتي، لكن جوارديولا ظل 4 سنوات يغير في اللاعبين كالشطرنج، حتى وصوله إلى الاستحواذ هذا الموسم على كل الألقاب".

وأتم: "اتوقع فوز الزمالك بهدف نظيف على فاركو خلال المباراة أو اللجوء لركلات الترجيح".

موعد مباراة الزمالك وفاركو في ثمن نهائي كأس مصر

تنطلق مباراة الزمالك وفاركو في ثمن نهائي كأس مصر في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو في كأس مصر

تنقل مباراة الزمالك وفاركو عبر قنوات اون تايم سبورتس بشكل حصري.

الغيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة فاركو في كأس مصر

يفتقد فريق الزمالك بقيادة أوسوريو لخدمات 10 لاعبين لأسباب مختلفه، من بينهم محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي عن خط الدفاع بسبب الإصابة، بينما يغيب اللاعب يوسف أسامة نبيه عن مركزالهجوم بسبب تجميده من قبل إدارة النادي واستبعاده لنهاية الموسم بعدما وقع لنادي بيراميدز بداية من الموسم المقبل.

تعرض الظهير الأيسر عبدالله جمعة لإصابة في التدريبات الأخيره للأبيض بالعضلة الخلفية وسيخضع على إثرها لفحوصات طبية، بينما مازال الحارس محمد عواد في مرحلة التأهيل بعد تعافيه من الإصابه في عضلة السمانة، ويعاني المدافع محمود شبانة من آلام في العضلة الضامة، بالإضافة إلى غياب سامسون أكينيولا لمعاناته من إجهاد عضلي.

وتكتمل الغيابات بكل من حسام عبد المجيد وحاتم سكر ومحمد طارق في خط الدفاع أيضًا، بسبب تواجد الثلاثي في قائمة منتخب مصر الأولمبي، والمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.