الهلال السعودي يجدد مفاوضته مع فونسيكا

ياسر رشاد - القاهرة - فتحت إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل باب المفاوضات مجددًا مع البرتغالي باولو فونسيكا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليل الفرنسي، لتولي قيادة الأزرق بداية من الموسم المقبل.

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وأكدت صحيفة الرياضية السعودية إن نادي الهلال جدد مفاوضته مع فونسيكا لقيادة الزعيم خلفًا للمدرب الأرجنتيني رامون دياز.

وأشارت الصحيفة أن فونسيكا وافق مبدئيًا على العرض المقدم من قبل إدارة الزعيم ولكن بشرط الحصول أيضًا على موافقة نادي ليل الفرنسي لرحيله في ظل ارتباطه بعقد حتى يونيو 2024.

ترتيب الهلال في الدوري السعودي

أنهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منافسات الموسم المنقضي من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023 وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة برصيد 59 نقطة .

حقق الزعيم خلال الموسم الماضي من الدوري الفوز في 17 مباراة وتعادل في 5 لقاءات وتلقي الأزرق الهزيمة في 8 مباريات منذ إنطلاق البطولة.

وفي سياق متصل أصبح موقف أجانب نادي الهلال السعودي محل جدل في الأونة الأخيرة بعد خصخصة الأندية السعودية واستقطاب أبرز نجوم الكرة على مستوى العالم.

ومن ضمن هذه الأسماء يأتي موسى ماريجا مهاجم الهلال الذي تألق في الموسم الحالي لكن بحث الهلال عن صفقات الصف الأول في أوروبا تجعل المهاجم المالي أقرب للرحيل في الميركاتو الحالي.

ويرتبط موسى ماريجا بعقد مع الهلال السعودي حتى نهاية الموسم المقبل لكن إدارة النادي بحسب التقارير الصحفية استقرت على رحيل المهاجم المالي لاستقطاب صفقات من العيار الثقيل بجانب الاستفادة المادية من بيع اللاعب قبل رحيله بطريقة مجانية في الشتاء المقبل.

ويضع الهلال عدد من الصفقات على رأسها كاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي الإنجليزي وروبن نيفيز لاعب وسط وولفرهامبتون.

انضم موسى ماريجا صاحب 32 عاما إلى صفوف الهلال السعودي في صيف 2021 قادماً من بورتو البرتغالي وخاض 75 مباراة مع الهلال في كافة البطولات وسجل اللاعب 25 هدفاً وصنع 7 تمريرات حاسمة لزملائه.

اتفقت إدارة الهلال على بقاء الثنائي الأجنبي ميشيل دالجادو و كاريلو بسبب المستويات المميزة لهما مع أزرق العاصمة على أن يرحل الثلاثي موسى ماريجا والكولومبي جوستافو كويلار والبرازيلي ماتيوس بيريرا هذا الصيف بحسب ما نشرته جريدة “عكاظ” السعودية.