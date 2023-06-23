بيراميدز ينضم لصراع التعاقد مع طارق حامد وإمام عاشور

ياسر رشاد - القاهرة - دخل بيراميدز بقوة في صراع التعاقد مع طارق حامد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بجانب رغبته في خطف صفقة إمام عاشور، لاعب ميتلاند الدنماركي، من الزمالك والأهلي.

وقال الإعلامي محمد شبانة، في تصريحات تليفزيونية: "نادي بيراميدز قدم عرضًا لنادي ميتلاند من أجل ضم إمام عاشور مقابل 4 ملايين دولار لضمه نهائيًا، أو استعارته لمدة موسم مقابل مليون و300 ألف دولار، وحال تفعيل بند ضمه نهائيًا مقابل 2.7 مليون دولار".

وأضاف: "ميتلاند كان متمسكًا بوجود إمام عاشور لكن هناك إغراءات مالية كبيرة للاعب والنادي الدنماركي".

وواصل: "بيراميدز يسعى لصناعة فريق قوي من أجل دروي أبطال أفريقيا ومتمسك بكل لاعبيه المميزين، وسيقوم بتغيير بعض المحترفين مثل فخر الدين بن يوسف".

زيدان يكشف موقف ميتلاند من رحيل إمام عاشور:

أكد محمد زيدان، نجم المنتخب الوطني السابق، أن ميتلاند الدنماركي تعاقد مع إمام عاشور ليكون مستقبل النادي.

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج: "كورة كل يوم"، "إمام عاشور أنصحه بالاستمرار مع ميتلاند والانسجام هناك لأنهم يضعون عليه ثقة كبيرة".

وتابع :"إمام عاشور أعتقد أنه يرغب في الرحيل عن ميتلاند وفي هذه الحالة لن يتمسكوا به".

وأكمل: "ميتلاند سيضطر لبيع إمام عاشور الموسم المقبل واستعادة المبلغ الذي دفعوه".

وواصل: "عمر مرموش معجب بخطواته في الاحتراف، ويصعد لدرجة أعلى مع كل انتقال في الدوري الألماني".

وواصل: "خطوة عمر مرموش بالانتقال إلى آينتراخت فرانكفورت موفقة للغاية".

وتابع: "الأهلي أثبت أنه زعيم أفريقيا، ورغم أن النتائج في دور المجموعات لم تكن جيدة لكن الفريق الكبير من يحضر في الأدوار المهمة".

وعن المنتخب الوطني، علق: "الروح الجميلة والاستقرار أبرز إيجابيات المنتخب الوطني مع روي فيتوريا".

إمام عاشور يضغط على ميتلاند للانضمام للزمالك:

يبحث الدولي المصري إمام عاشور، لاعب ميتلاند الدنماركي الحالي، الرحيل عن فريقه والعودة مرة أخرى للزمالك، بعدما صادفه سوء توفيق بعد رحيله عن الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكشف مصدر مقرب من إمام عاشور أن اللاعب لديه رغبة قوية في الرحيل عن فريقه ميتلاند الدنماركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما وجد اللاعب صعوبة في التأقلم على الأجواء في الدوري الدنماركي.

وأكد المصدر أن اللاعب يرغب في العودة مرة أخرى للزمالك، حيث يعيش اللاعب حالة من الندم، بعدما كان نجم الشباك في الفريق، ليقرر بعد ذلك الرحيل عن القلعة البيضاء والانتقال للدوري الدنماركي، ومن ثم يتراجع مستواه بشدة قبل الإصابة بعدما كان يقدم مستوى مميزًا.

في سياق متصل، أوضح أحمد حسن، لاعب وسط منتخب مصر السابق، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث قال: "أكد لي مصدر مقرب من إمام عاشور أن اللاعب أولويته هي العودة للزمالك".

وتابع: "الكرة أصبحت في ملعب إدارة الزمالك خلال الفترة الحالية لحسم الصفقة".

وأضاف: "يوجد 5 عروض مصرية وخارجية للاعب حاليًا، لكن المؤكد هو أن إمام عاشور يرغب في الرحيل عن ميتلاند الدنماركي في الموسم المقبل".

وكان إمام عاشور قام بزيارة لتدريبات الزمالك خلال اليومين الماضيين، حيث أكد للاعبي الفارس الأبيض أنه لن ينضم للأهلي خلال الفترة المقبلة، حيث أوضح أن كل ما يُثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليس له أساس من الصحة.