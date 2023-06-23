ماذا قدم الزمالك وفاركو فى كأس مصر قبل لقاء الليلة؟ إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره فاركو، والتى ستجمع الفريقين اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

وتقام مباراة الزمالك ضد فاركو، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولى، ضمن مواجهات دور الـ16 من عمر المسابقة المحلية.

وكان الزمالك قد تأهل لدور الـ16 من بطولة كأس مصر، بعد فوزه على بروكسى بنتيجة 3-2 فى المواجهة التى جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، فى إطار مباريات دور الـ32.

أما نادى فاركو فقد واجه المصرية للاتصالات، وكانت المباراة عصيبة عليه كذلك، لكنه انتصر في النهاية بهدفٍ دون رد.تُذاع مباريات كأس مصر منذ سنوات على مجموعة قنوات أون تايم سبورت، وذلك بشكلٍ حصرى فى الشرق الأوسط والوطن العربى الكبير.

وستكون القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو هي القناة الأولى في الشبكة المصرية "ON TIME SPORT 1"، وسيسبقها استوديو تحليلي كما هو معتاد.