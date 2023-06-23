شكرا لقرائتكم خبر عن كريم مصطفى يقترب من تدعيم المحلة أمام الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب كريم مصطفى مهاجم فريق غزل المحلة من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية عقب التأهيل من الإصابة في الانكل .

ويستعد غزل المحلة لمواجهة الزمالك ضمن مباريات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز الثلاثاء 27 من الشهر الجارى، باستاد القاهرة الدولى فى التاسعة والنصف مساء.

ويخوض لاعبو فريق غزل المحلة معسكرا مغلقا لمدة 48 ساعة بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمواجهة الزمالك فى الدورى الممتاز، وذلك لتجنب الإرهاق وزيادة التركيز.

واستقر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة أسامة خليل، على رصد مكافأة خاصة للاعبين للفوز على الزمالك وضمان البقاء فى بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل.

و أخطرت رابطة الأندية المصرية المحترفة نادى غزل المحلة بتعديل موعد مباراة الفريق أمام نظيره الزمالك، حيث تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بدلا من الساعة الثامنة و النصف مساء، ضمن مباريات الجولة الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتي سوف تقام يوم الثلاثاء الموافق 27 / 6 / 2023.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 32 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى مثلها والخسارة فى 15 مباراة.