شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى المقبلة أمام منتخب السويس بكأس مصر والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر صفحة مباراة حرس الحدود، التى أقيمت أمس الخميس على استاد الكلية الحربية، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى المصرى من أجل الاستعداد لخوض مباراة جديدة أمام منتخب السويس بكأس مصر.

توّج فريق الأهلى ببطولة كأس مصر موسم 2021 /2022 بعدما حقق فوزاً مُثيراً على بيراميدز بهدفين لهدف خلال المباراة التى أدارها الحكم الدولى أمين عمر، ويُدين الأهلى بهذا الفوز لرائعة حمدى فتحى الذى سجل هدف الفوز برأسه ليحسم الأحمر لصالحه.

تقدم وليد الكرتي لفريق بيراميدز في الدقيقة 72 وتعادل كهربا للأهلي بعدها بدقيقتين قبل أن يُضيف حمدي فتحي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول.

ونجح الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي، بعد التعادل مع الوداد المغربي 1 - 1، بملعبه بكازابلانكا في مباراة العودة، والفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة 2 - 1.

ويستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لمبارياته المتبقية فى مسابقة الدوري المصري ومنافسات بطولة كأس مصر فى نسختها الحالية، فى ظل تبقي 9 مباريات للفريق الأحمر بالدورى، والذى اقترب من الانتهاء في ظل لعب جولاته الأخيرة من عمر المسابقة.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي فى التركيز في بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.



موعد مباراة الأهلى أمام منتخب السويس بالكأس موعد مباراة الأهلى أمام منتخب السويس بالكأس يستعد الأهلى لمواجهة منتخب السويس فى الثامنة والنصف مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر. القناة الناقلة لمباراة الأهلى ومنتخب السويس القناة الناقلة لمباراة الأهلى ومنتخب السويس

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى ومنتخب السويس فى كأس مصر فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.