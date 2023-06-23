شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم. انطلاق مهرجان أعياد 30 يونيو للقوس والسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم الجمعة مهرجان أعياد 30 يونيو للقوس والسهم على ملعب الهوكى باستاد القاهرة الدولى، وتختتم فعالياته يوم السبت المقبل.

وتقام اليوم الجمعة منافسات عمومى الرجال والسيدات للقوس الأولمبى مسافة 70 متر، ومنافسات تحت 21 سنة للشباب والشابات مسافة 70 متر، وتحت 18 سنة ناشئين وناشئات مسافة 60 متر، وتحت 16 سنة بنين وبنات مسافة 50 متر، وعمومى الرجال والسيدات للقوس المركب.

وتقام السبت منافسات 50 متر مفتوح "بنين وبنات" للقوس الأولمبى والمركب، وتحت 14 سنة بنين وبنات مسافة 30 متر، و25 متر مفتوح بنين وبنات للقوس الأولمبى والمركب، ومنافسات تحت 12 سنة "بنين وبنات" مسافة 18 متر.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصرى للقوس والسهم برئاسة الدكتور علاء جبر تتويج المراكز الأربعة الأولى وفقا للترتيب الرياضى فى كل فئة.