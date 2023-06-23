شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يتدرب على الكرات الثابتة استعداداً للمصرى بمعسكر برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص على ماهر، المدير الفنى لفريق فيوتشر، على تخصيص فقرة خلال مران الفريق، للتدريب على الكرات الثابتة وتسديد ركلات الجزاء، وذلك استعداداً للقاء المرتقب أمام المصرى فى كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

ودخل فريق الكرة الأول بنادى فيوتشر بقيادة على ماهر معسكراً مغلقا ببرج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة النادى المصرى فى كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وحذر على ماهر المدير الفنى لفيوتشر، لاعبى الفريق، من التفكير فى العروض الصيفية، خاصة بعد دخول نجوم الفريق دائرة اهتمامات أندية القمة، حيث اعترف محمد رضا بوبو بوجود اهتمام من الأهلى لضمه، كما ألمح غنام محمد عن وجود اهتمام من نادى الزمالك، فيما أكد مهند لاشين تلقيه عرضاً خارجياً للاحتراف.

وشدد على ماهر على ضرورة التركيز على المباراة المرتقبة للفريق أمام المصرى فى نصف نهائى كأس الرابطة، مؤكداً أن المباراة لن تكون سهلة فى ظل محاولة المصرى لمصالحة جماهيره بعد تخبط نتائجه بالدورى، وهو ما يضع مسئولية كبيرة على لاعبى فيوتشر للدفاع عن اللقب.

من ناحية أخرى اطمأن على ماهر على جاهزية الثلاثى، أحمد رفعت، محمود عبد الرحيم جنش وحاجى بارى، بعد انتظامهم فى التدريبات عقب تعافيهم من الإصابة، كما انتهت أزمة ناصر ماهر وعاد للمشاركة فى المران بعد الانقطاع عن التدريبات ليستعيد فيوتشر قوته الضاربة.

ويستعد فيوتشر لمواجهة المصرى غداً السبت في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، حيث يدافع فيوتشر عن اللقب الذي يحمله عن النسخة الماضية.

ويحمل فيوتشر لقب كأس رابطة الأندية المصرية في نسختها الأولى والتي أقيمت الموسم الماضي، وذلك بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف.