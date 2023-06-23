مدرب التعاون يجدد الثقة في حارس مرماه البرازيلي

ياسر رشاد - القاهرة - أوصى البرازيلي بيركليس شاموسكا، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، في تقريره الفني الإبقاء على مواطنه مايلسون تينوريو، حارس المرمى، الموسم المقبل.

ويتبقي عامين في عقد الحارس البرازيلي مع النادي القصيمي، الذي عوض رحيل كاسيو أنجوس.



و يسير التوجه في النادي القصيمي إلى عدم تغيير الحارس مايلسون، إلا في حالة وصول عرض مالي كبير لشراء المدة المتبقية من عقده، وفي هذه الحالة سينظر الأمر بشكل جدي.



يذكر أن إدارة التعاون أعلنت تعاقدها مع البرازيلي قادمًا من فريق سبورت ريسيفي، لحراسة مرمى الفريق، لمدة ثلاثة أعوام الصيف الماضي من عام 2022.



وبحسب تقييم رابطة الدوري السعودي للمحترفين للحراس الأعلى تقييمًا، حلَّ مايلسون في المركز الثالث بالتساوي مع باولو فيكتور، حارس الاتفاق، خلف مواطنه مارسيلو جروهي الأول والسعودي عبد الله المعيوف ثانيًا.

يذكر أن دخل نادي التعاون السعودي في مزاحمة قوية مع نظيره فريق الشباب، للحصول على خدمات اللاعب الإسباني الفارو موراتا مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، وذلك في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

و وضعت إدارة التعاون اللاعب الفارو موراتا على رأس مطالبها للدعم في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد ثورة الأندية السعودية في جلب الصفقات الأوروبية في يونيو الجاري.

لتعاون يفاوض موراتا:



وقالت مصادر مقربة من اللاعب الإسباني أن نادي التعاون السعودي عرض على موراتا راتب سنوي قدره 70 مليون يورو في الموسم، مقابل التوقيع لـ 3 مواسم مع سكري القصيم.

ليكون في صراع ومنافسة مع نادي الشباب الذي يريد التعاقد مع اللاعب أيضًا بعد رحيل سانتي مينا.

التعاون يفاضل بين موراتا وإيكاردي:



ينتهي عقد موراتا مع أتليتكو مدريد في 30 يونيو بنهاية الشهر الجاري، وسيكون انتقاله لدوري روشن السعودي مجانًا ولن يكلف فريقه إلى الراتب السنوي فقط لا غير.

ليكون نادي التعاون في مفاضلة قوية بين ضم الفارو موراتا مهاجم الروخيبلانكوس أو التعاقد مع ماورو إيكاردي لقيادة هجوم السكري في الموسم المقبل.

رغبة موراتا الأولى في الآونة الأخيرة هى البقاء في أوروبا وليس الانتقال للدوري السعودي مثل رونالدو وبنزيما، لكن المبلغ المقدم من الأندية السعودية سيجعل اللاعب يفكر كثيرًا خصوصًا أنه بعيدًا عن المشاركة كأساسي منذ فترة طويلة.