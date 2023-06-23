دي ماريا يعود لبنفيكا بعد غياب 13 عاماً

ياسر رشاد - القاهرة - أصبحت صفقة إنضمام اللاعب الدولي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا إلي النادي البرتغالي بنفيكا، على وشك الإتمام، وذلك بعد ان وصل الطرفين إلي مفاوضات نهائية علي الإتمام.

وأكد فابريزيو روماني المتخصص في إنتقالات اللاعبين أن المفاوضات بين بنفيكا ودي ماريا وصلت إلى المراحل النهائية.

وكان دي ماريا انضم إلى بنفيكا 2007 من روزاريو سنترال الأرجنتيني، وتوج معه بلقب في الدوري، ومرتين في الكأس قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد الإٍسباني مقابل 21 مليون جنيه إسترليني.

و أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي أمس الخميس، رحيل لاعبه الأرجنتيني أنخيل دي ماريا عن صفوف السيدة العجوز، بعد عدم توصل الطرفين لإتفاق لتمديد عقده.

ونشر نادي يوفنتوس على حسابه الرسمي على صفحة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر: شكرا دي ماريا".

ليعلن فريق السيدة العجوز نهاية رحلته مع الفريق.

الدوري البرتغالي وجهة دي ماريا المنتظرة

كشفت تقارير صحفية عن إقتراب النجم الأرجنتيني الدولي أنخيل دي ماريا من العودة للدوري البرتغالي من جديد في الفترة المقبله، وحسم موقفه النهائي من عروض الأندية السعودية في الميركاتو الصيفي.

وتسيطر حالة من الغموض على مستقبل دي ماريا، خاصة بعد إعلان رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، وبات اللاعب مجانًا للتوقيع لأي فريق.

ويعد بنفيكا البرتغالي هو الفريق الأقرب للحصول على خدمات أنخيل دي ماريا في الانتقالات الصيفية المقبله، خاصة وأنه سيكون في صفقة انتقال حر، كما لديه عدد من العروض الأخرى من بينها الأندية السعودية والتي ستكون في منافسة شرسة مع الأندية البرتغالية بالتحديد فريق بنفيكا البرتغالي.

عرض بنفيكا لـ دي ماريا

ومن المقرر أن يقدم فريق بنفيكا عرض قوي لإقناع اللاعب البرتغالي بالموافقة على العرض والعودة من جديد للنادي الذي لعب له في وقت سابق خلال الفترة من عام 2007 وحتى 2010.

ولعب دي ماريا مع بنفيكا من قبل في 76 لقاء، وتمكن من تسجيل 7 أهداف خلالها، ثم انتقل بعدها لريال مدريد وقضى معه 4 سنوات.

كما أكد فابريزيو رومانو مراسل شبكة "سكاي سبورت" وخبير الإنتقالات أن نادي بنفيكا هو الأقرب للحصول على خدمات دي ماريا.

و أعلن فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "بنفيكا يقترب من حسم صفقة أنخيل دي ماريا، عودة بطل العالم لفريقه الأول في أوروبا باتت وشيكة".

وتابع فابريزيو: "المفاوضات الآن في مراحلها النهائية، فقط يتبقى الاتفاق على بعض التفاصيل الصغيرة وتم الاتفاق على توقيع عقد لمدة موسم واحد فقط، حتى صيف 2024".

وأختتم : "دي ماريا سيعود لبنفيكا، رغم أنه تلقى عرضا من إنتر ميامي، للعب إلى جانب صديقه ليونيل ميسي".