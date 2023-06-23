الهلال السعودي يفاوض مدرب ليل الفرنسي

ياسر رشاد - القاهرة - فتح نادي الهلال السعودي خط مفاوضات مع البرتغالي باولو فونسيكا المديرالفني لليلي الفرنسي، وذلك لإسناد مهمة تدريب الفريق له خلال الفترة المقبلة.

الهلال يفاوض فونسيكا

وأكدت مصادر من داخل نادي الهلال السعودي أن المدرب أعطى مؤشرًا إيجابيا لقبول العرض الهلالي المقدم له، ومنح المفاوض موافقة مبدئية مشروطة بعدم ممانعة نادي ليل الفرنسي لرحيله في ظل ارتباطه معه بعقد ممتد حتى يونيو 2024، تاركًا الباب مفتوحًا على مصراعيه لإتمام التعاقد بين الطرفين.

يذكر أن دخل نادي النصر المنافس التقليدي للهلال في مفاوضات مع فونسيكا توقفت عند حاجز رفض المفاوض لمطالب المدرب البرتغالي بعد اشتراطه الحصول على 20 مليون دولار شاملة لفسخ عقده مع النادي الفرنسي.

وفي نفس السياق احتفظ نادي الهلال بأوراق مفاوضاته مع الإيطالي ماسيميليانو أليجري مدرب فريق يوفنتوس والإسباني جولين لوبيتيجي، بعد إعتذار البرتغاليين سيرجيو كونسيساو وماركو سيلفا، المرتبطين بعقدين تدريبين مع بورتو البرتغالي وفولهام الإنجليزي حتى 2024م.

ويتطلع فريق الهلال إلى حسم ملف الجهاز الفني لبدء تحضيرات الموسم الرياضي الجديد التي تنطلق، الأحد، إضافة إلى إتمام التعاقدات مع المحترفين الأجانب والعناصر المحلية الداعمة لقائمة الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد إنتهاء مهمة الأرجنتيني رامون دياز المدرب السابق.

وأصبح موقف أجانب نادي الهلال السعودي محل جدل في الأونة الأخيرة بعد خصخصة الأندية السعودية واستقطاب أبرز نجوم الكرة على مستوى العالم.

ومن ضمن هذه الأسماء يأتي موسى ماريجا مهاجم الهلال الذي تألق في الموسم الحالي لكن بحث الهلال عن صفقات الصف الأول في أوروبا تجعل المهاجم المالي أقرب للرحيل في الميركاتو الحالي.

ويرتبط موسى ماريجا بعقد مع الهلال السعودي حتى نهاية الموسم المقبل لكن إدارة النادي بحسب التقارير الصحفية استقرت على رحيل المهاجم المالي لاستقطاب صفقات من العيار الثقيل بجانب الاستفادة المادية من بيع اللاعب قبل رحيله بطريقة مجانية في الشتاء المقبل.

ويضع الهلال عدد من الصفقات على رأسها كاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي الإنجليزي وروبن نيفيز لاعب وسط وولفرهامبتون.

انضم موسى ماريجا صاحب 32 عاما إلى صفوف الهلال السعودي في صيف 2021 قادماً من بورتو البرتغالي وخاض 75 مباراة مع الهلال في كافة البطولات وسجل اللاعب 25 هدفاً وصنع 7 تمريرات حاسمة لزملائه.

اتفقت إدارة الهلال على بقاء الثنائي الأجنبي ميشيل دالجادو و كاريلو بسبب المستويات المميزة لهما مع أزرق العاصمة على أن يرحل الثلاثي موسى ماريجا والكولومبي جوستافو كويلار والبرازيلي ماتيوس بيريرا هذا الصيف بحسب ما نشرته جريدة “عكاظ” السعودية.