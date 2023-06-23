اليوم .. مصر في مواجهة صعبة أمام اليونان بمونديال اليد للشباب

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض منتخب مصر للشباب مواليد ٢٠٠٢ اليوم الجمعة مواجهة صعبة أمام نظيره منتخب اليونان في ختام مباريات دور المجموعات من بطولة العالم لكرة اليد المقامة في اليونان والمانيا خلال الفترة من 20 يونيو إلى 2 يوليو المقبل.

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موعد مباراة مصرواليونان في بطولة العالم للشباب

من المقرر أن يلعب شباب الفراعنة مباراة ختام دور المجموعات أمام منتخب اليونان في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مصر ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مصرواليونان في بطولة العالم للشباب

وتذاع مباراة مصرواليونان في بطولة العالم لكرة اليد بشكل حصري عبر قناة “ أون تايم سبورت " الناقل الحصري لمباريات البطولة.

وأستهل منتخب مصر للشباب مشاروه في مونديال اليد بالفوز على منتخب كوبا بنتيجة 45-28، ثم حقق الفراعنة الفوز على منتخب السعودية في الجولة الثانية بنتيجة 42-34.

ويتواجد منتخب مصر لكرة اليد للشباب في المجموعة الثامنة والتي تضم منتخبات كوبا ، اليونان والسعودية.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد للشباب



واستقر الجهاز الفني علي ١٧ لاعبا هم : يوسف حاتم - يوسف وليد - يوسف ناجي - اسلام راضي - ادم البشري - هشام صلاح - مروان حاتم - عمر الفولي - عمر ناصر - احمد سامح - مهاب سعيد - احمد حسام - محمد رفاعي - ياسين محمد عبد المنعم - محمد طارق - محمود عبد العزيز شلبى - عمر الشريف.

ويترأس البعثة في بطولة العالم ياسر الرملي عضو مجلس ادارة الاتحاد ، وتضم صابر حسين المدير الفنى وعمرو خليفة المدرب العام و وليد عبد المقصود مدرب حراس المرمى و محمد امام محلل الاداء و دكتور ماجد مدحت اخصائى العلاج الطبيعى و الحفنى عبد المقصود مخطط الاحمال و احمد محمود المعد البدنى.

والجدير بالذكر أن منتخب الفراعنة للشباب خاض برنامج اعداد قوي قبل إنطلاق للمونديال وحرص اتحاد اليد برئاسة دكتور محمد الامين علي تجهيز شبابنا علي اعلي مستوي عالمي وخوض برنامج دسم ومتنوع من المباريات الودية للمنتخب الواعد ، وقبل السفر الي بطولة العالم اختتم شباب الفراعنة استعداداتهم باللعب مع بولندا مباراتين ومثلهما مع المنتخب الالماني ، كما واجهنا المجر واسبانيا ، بالاضافة الي دوره وديه دولية في فرنسا بمشاركة منتخبات كرواتيا وصربي