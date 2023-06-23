صراع سعودي لخطف لوبوتكا من نابولي

ياسر رشاد - القاهرة - يدور صراع بين ناديي النصر وأهلي جدة للتعاقد مع النجم السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي.

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وكتب الصحفي فابريزيو رومانو والمتخصص في سوق الإنتقالات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “ تويتر ” الأهلي والنصر مهتمان بضم اللاعب، والذي يُعد أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإيطالي الموسم المنقضي مشيرًا إلي أن نابولي يعتبر لوبوتكا لاعبًا مهمًا وجزء أساسي من المشروع، حيث تم توقيع عقد جديد طويل الأجل معه ".

في سياق متصل توصل النصر السعودي، لاتفاق كامل مع المغربي حكيم زياش، نجم تشيلسي، للانضمام إلى الفريق الملقب بالعالمي هذا الصيف، ما جعله يتصدر مؤشر البحث العالمي جوجل.

ويتقاضى النجم المغربي حوالي 60 مليون يورو خلال 3 سنوات مع النصر، أي 20 مليونا سنويا كراتب ثابت، فضلا عن الإضافات.

ومن المقرر أن يوقع اللاعب على العقد بعد انتخاب مجلس إدارة جديد للنصر، حيث أتم العالمي اتفاقه مع تشيلسي أيضا بشأن الصفقة.

ودخل النصر في مفاوضات مع زياش، ضمن خطة الكرة السعودية لاستقطاب النجوم العالميين، بعد التعاقد مع الثلاثي كريستيانو رونالدو (النصر) وكريم بنزيما ونجولو كانتي (الاتحاد).

يذكر أن فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أكد معلومة أن النصر حسم اتفاقه مع تشيلسي على ضم زياش، وكتب رومانو عبر حسابه على "تويتر": "توصل النصر لاتفاق شفهي كامل مع حكيم زياش للانضمام إلى النادي".

وأضاف: "تمت الموافقة على الشروط الشخصية، وسيوقع زياش عقدًا حتى 2026"، وتابع: "تم التوصل إلى اتفاق أيضًا مع تشيلسي، والآن في انتظار تحضير العقود للتحقق منها قبل توقيعها".

وختم: "هناك مفاوضات أخرى بين السعودية وتشيلسي، بشأن التعاقد مع لاعبين آخرين.

بدأ زياش مسيرته المهنية مع نادي هيرنفين الهولندي في عام 2012 ووقع مع في تفينتي أنشخيدة الهولندي بعد ذلك بعامين.

كان موسم 2015–16 أكثر موسم غزير في مسيرة زياش، حيث سجل 17 هدفًا وقدم 10 مساعدة في في الدوري الهولندي الممتاز، وفي عام 2016، وقع زياش مع أياكس في صفقة مدتها خمس سنوات، مع رسوم انتقال بلغت 11 مليون يورو.

في عام 2020، وقع زياش مع تشيلسي في صفقة مدتها خمس سنوات، مع رسوم انتقال بلغت 40 مليون يورو (من المحتمل أن تزيد إلى 44 مليون يورو كحد أقصى ، مع عوامل متغيرة).