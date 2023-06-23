نجم من المظاليم..طارق وطني صعد مع الدخان للممتاز وفقوسه اول مكتشفيه

ياسر رشاد - القاهرة - يعد طارق يحيي محمد الشهير بطارق وطنى نجم السكة الحديد أحد اللاعبين أصحاب التاريخ في دوري القسم الثاني.

طارق وطني من مواليد 1987 يلعب في مركز الظهير الأيسر بدأ مسيرته مع كرة القدم عندما اكتشف والده ووالدته موهبته في كرة القدم حيث التحق بصفوف ناشئين مزارع دينا





السبب اني اروح نادي والدي ووالدتي

طارق وطني

طارق وطني

طارق وطني

طارق وطني مع انبي

ناشئين مزارع دينا وتم اختياره عن طريق مدحت فقوسة الذي يدين لن بالفصل في اكتشافه وبرغم أنه يشغل مركز الظهير الايسر إلا أنه كان يعشق تسجيل الأهداف في كل موسم من 10 الي 12 هدف ويصنع أكثر من 7 أهداف .



ومع بزوغ موهبته بدأت للأندية تتهافت عليه حيث انتقل لنادي انبي ثم التحق بالفريق الأول بنادي جراند اوتيل وانتقل منه لمنتخب السويس كما لهب لأندية بترول اسيوط والاتحاد السكندري وتليفونات بني سويف والبنك الاهلي والترسانه والشرقية للدخان الدخان ثم السكه الحديد اخر محطاته .

ومن ابرز المدربين الذين لهم الفضل في ثقل موهبته في الناشئين عصام عبدالله ومحمد عدلى والمرحوم هاني عبداللطيف الله ودكتور عطيه السيد و محمود جابر.

طارق وطني

طارق وطني



ومن أبرز إنجازات طارق وطني كلاعب كرة قدم حصوله على لقب افضل لاعب في دورة الصيد سنه 2000 وتحقيق إنجاز المشروع للدوري الممتاز مع فريق الشرقية للدخان ويعد نادي منتخب السويس له مكانة خاصة عند طارق وطني حيث بداية شهرته في دوري القسم الثاني وتلقيه أكثر من عرض من أندية كبيرة.

وفي محطته الاخير بنادي السكه الحديد في الموسم المنقضي نجح في إحراز ثلاثة اهداف وصناعة سبع أهداف.

ويدرس طارق وطني حاليا أكثر من عرض مقدم له ومن المقرر أن يحسم أمره خلال الأسابيع المقبلة.