مصر تضمن 3 ميداليات جديدة باليوم الختامي لبطولة إفريقيا لسلاح الشيش

ياسر رشاد - القاهرة - ضمنت مصر الحصول على 3 ميداليات جديدة في منافسات الفرق باليوم الأخير ببطولة إفريقيا لسلاح الشيش والتي أقيمت خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

تأهل منتتخب سلاح الشيش

وتأهل كل من منتخب سلاح الشيش للرجال ومنتخب سيف المبارزة سيدات ومنتخب سلاح السيف سيدات إلى المباراة النهائية لتضمن مصر إضافة ثلاث ميداليات جديدة بالبطولة.

وتمكن منتخب رجال سلاح الشيش من الفوز على نظيره السنغالي في نصف النهائي بنتيجة 45-8 فيما تمكن منتخب سيف المبارزة للسيدات من الفوز على السنغال بنتيجة 45-31 بينما حقق منتخب سلاح السيف سيدات الفوز على تونس بنتيجة 45-38.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب رجال سلاح الشيش نظيره الجزائري في المباراة النهائية فيما يواجه منتخب سيدات سيف المبارزة منتخب المغرب على أن يلاعب منتخب سلاح السيف نظيره الجزائري.

ويمثل منتخب مصر لسيف المبارزة للسيدات كل من ناردين إيهاب وشرويت جابر وآية حسين وهنا العراقي فيما يمثل منتخب سلاح الشيش للرجال كل من محمد حمزة ومحمد حسن ويوسف سناء وعبدالرحمن طلبة.

أما منتخب سلاح السيف للسيدات فيمثله كل من مريم الدغيدي وجنى شريف وندى حافظ والعنود حجازي.

ويضم جهاز سلاح الشيش كلًا من مصطفى نهاد وماهر حمزة وفاليريو اسبرومتني، فيما يتكون جهاز سلاح السيف من جمال عبداللطيف ومحمود جندية وفينسان انستيت بينما يضم جهاز سلاح سيف المبارزة كل من سيد سامي وسامح مجدي.

وشهدت البطولة مشاركة 21 دولة إفريقية حيث حرصت جميع الدول على التواجد من أجل حصد النقاط الهامة من أجل التأهل لأولمبياد باريس 2024.

يذكر أن أعرب أحمد سمير عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح عن سعادته باشادات الاتحاد الدولي والأفريقي بتنظيم بطولة إفريقيا المقامة حاليا على مجمع صالات حسن مصطفي بمدينة السادس من أكتوبر وتستمر حتي يوم 23 يونيو الجاري.

وأضاف أحمد سمير مدير البطولة خلال تصريحاته: اكتسبنا ثقة الاتحاد الدولي بعد استضافتنا بطولة العالم والعديد من بطولات كأس عالم وحصلنا علي إشادة كاملة بمستوي التنظيم والإنشاء.

وعن تغيير أماكن إقامة بطولات السلاح قال: نحاول زيادة انتشار اللعبة في مصر بجانب رؤية الوفود الدولية والإفريقية قدرتنا علي استضافة الاحداث في أكثر من صالة واظهار جاهزيتنا لاستضافتنا الاولمبياد وهذا ما أكده وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي.