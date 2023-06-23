محمد صلاح صداع في رأس الهلال السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يشغل اللاعب الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي الحالي بال نادي الهلال السعودي، وذلك بعد رغبة الأخير الشديدة في التعاقد مع الفرعون المصري.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية في تقرير لها اليوم الجمعة، أن إدارة نادي الهلال السعودي تشعي للتعاقد مع اللاعب المصري محمد صلاح خلال الفترة القادمة، خاصة بعد فشل مفاوضات الفريق السعودي في ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ولم تلفت صحيفة الديلي ميل النظر إلى موقف اللاعب المصري محمد صلاح في الانتقال إلى الدولي السعودي، ولكن وجهت كل الضوء على الرغبة السعودية في إتمام تلك الصفقة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن محمد صلاح على رأس قائمة من اللاعبين التي يستهدف الدوري السعودي في التعاقد معهم خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة ضم لاعبين محترفيين كبار من الدوريات الأوربية الكبري.

ويترقب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي موقف النجم المصري الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الانجليزي، حيث يرغب الزعيم في التعاقد مع الفرعون المصري لدعم صفوفه في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بعد موسمين، وسيكون اللاعب حر في يونيو لعام 2025، ويحق له الانتقال لأي فريق مجانًا لكن قبل ذلك على من يرغب في التعاقد معه بدفع الشرط الجزائي في عقد الفرعون.

الهلال يريد ضم محمد صلاح

أصبح محمد صلاح أحد أهداف نادي الهلال لضمه، ولتدعيم الجانب الهجومي للفريق في الميركاتو الصيفي، خاصة بعد فشل صفقة الأسطورة ليونيل ميسي المنتقل لنادي انتر ميامي الأمريكي.

يعيش صلاح فترة غير جيده في الريدز مؤخرًا، وقد يرحل صاحب الـ 31 عامًا قريبًا، وتلقى الجناح الطائر عدد مبير من العروض في الفترة الاخيره، وأبرزها باهتمامات اندية باريس سان جيرمان وريال مدريد.

محمد صلاح صفقة الهلال المنتظرة

يريد الهلال دعم الجانب الهجومي بعد رحيل اوديون إيجالو و لوسيانو فييتو، واقتراب رحيل موسي ماريجا و ماتيوس بيريرا و جوستافو كويلار خلال شهر يونيو الجاري، وترى أن صلاح خير بديل في مركز الهجوم.

يجيد محمد صلاح اللعب في مركز الجناح الأيمن و الأيسر و قيادة قلب الهجوم أيضًا، و هوما سيكون مفيد للفريق حال تمت الصفقة.