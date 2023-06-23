تين هاج يطالب مانشستر يونايتد بضم اونانا

ياسر رشاد - القاهرة - يستهدف مسؤولو نادي مانشستر يونايتد، ضم حارس جديد، ووضع على قائمته الكاميروني أونانا حارس إنتر ميلان تسحبا لرحيل حارس الشياطين الحمر، ديفيد دي خيا.

وعقد وكيل أعمال الحارس الكاميروني أونانا، اجتماعا يوم أمس الخميس، مع مسؤولي مانشستر يونايتد، في إنجلترا.

وتابعت التقارير، أن الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، يضع أونانا خيارا مناسبا ورئيسيا له للتعاقد معه، بعدما عمل المدرب معه في أياكس.

وأشارت، أن تين هاج معجب كثيرا بإمكانيات الحارس أندريه أونانا، لما يملكه من مهارات في عملية بناء اللعب، واستخدام قدمه في بناء الكرة.

ويشترط نادي إنترميلان للدخول في مفاوضات مع مانشستر يونايتد، تقديم الشياطين الحُمر مبلغ يتخطى 50 مليون يورو بالإضافة للمكافآت.

ويضع نادي إنتر ميلان فيكاريو حارس إمبولي بديلا لرحيل الكاميروني المحتمل، لكن الأخير يميل للرحيل إلى صفوف توتنهام هوتسبير.



أندريه أونانا خارج حسابات تشيلسي بفرمان بوكيتينو



قرر نادي تشيلسي الإنجليزي الانسحاب من سباق التعاقد مع الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى فريق إنترميلان الإيطالي.

وتحصل أونانا على جائزة أفضل حارس في بطولة دوري أبطال اوروبا، بعدما قاد البلوز إلى المباراة النهائية قبل السقوط أمام مانشستر سيتي بهدف نظيف سجله رودري.

أشارت التقارير أن نادي تشيلسي قرر الانسحاب من سباق التعاقد مع أونانا، بعدما كان ضمن قائمته، لينظر للأسماء الآخرى.

وتابعت التقارير، أن ماوريسيو بوكيتينو يسعى إلى شراء حارس مرمى جديد لحراسة عرين البلوز، بعدما أقترب ميندي من الرحيل في الميركاتو الصيفي، قبل أن يقرر تشيلسي الانسحاب من السباق بعدما طلب إنتر ميلان 50 مليون إسترليني للتخلي عن اللاعب الكاميروني.

ويعتبر ديفيد رايا حارس إيفرتون، وجريجور كوبيل من بوروسيا دورتموند على رأس قائمة البلوز لتعزيز مركز حراسة المرمى، بالإضافة لحارس فالنسيا جيورجي مامارداشفيلي، ضمن القائمة المختصرة للبلوز لتدعيم حراسة المرمى.

ودخل أيضًا مايك ماينان حارس ميلان ضمن القائمة، لكن يريد الروسونيري مبلغ 80 مليون جنيه إسترليني أمام الراغبين في ضمه.

تحدث الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمي فريق إنتر ميلان، على خسارة النيراتزوري المباراة النهائية أمام مانشستر سيتي في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد اتاتورك الأولمبي .

ونشر الكاميروني أندريه أونانا حارس إنتر ميلان على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلا:" لقد أظهرنا أنه في الحياة لا يوجد شيء مستحيل ، مهما بدا الأمر صعبًا ، فإن الأمر يستحق القتال دائمًا ، وأن المعركة الوحيدة المفقودة هي تلك التي تم التخلي عنها.

