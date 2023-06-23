شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يلغى نظام الأقدمية فى تحديد شارة كابتن المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، إلغاء مبدأ الأقدمية في اختيار كابتن منتخب مصر، على أن يقوم هو باختيار كابتن المنتخب في كل مباراة.

ويرفض فيتوريا الاعتماد على مبدأ الأقدمية لرغبته في أن يكون كابتن المنتخب صاحب شخصية قوية ومؤثرة في اللاعبين، لذا قرر أن يتم اختيار قائد المنتخب في كل معسكر ومباراة وفقا للظروف المحيطة بكل مباراة والأسماء الموجودة في كل معسكر.

على صعيد متصل، طلب روى فيتوريا من اتحاد الكرة البدء في تجهيز مباريات ودية قوية خلال الفترة المقبلة استعدادا لبطولة أمم افريقيا التي تقام في كوت ديفوار خلال شهر يناير 2024.

وأكد فيتوريا لاتحاد الكرة أنه لن يخوض مباريات ودية ضعيفة مثل ودية جنوب السودان مجددا ، ولابد من خوض مباريات ودية مع المستويات الأعلى والأقوى فنيا، لتجهيز المنتخب لبطولة أمم افريقيا التي يسعى لحصد لقبها.

كما طلب البرتغالي روي فيتوريا عقد اجتماع مع عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات في الجبلاية والرابطة لتنسيق أجندة المباريات والارتباطات في الفترة المقبلة، وقال فيتوريا لمسئولى اتحاد الكرة إن الموسم المقبل يشهد ارتباطات كثيرة في بطولة امم أفريقيا وتصفيات كأس العالم، ويجب تنظيم المباريات المحلية بشكل جيد للحفاظ على سلامة اللاعبين، وسيعرض رأيه هذا على المشرف على المسابقات المحلية.