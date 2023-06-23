شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف تفاصيل إصابة عمرو السولية فى مباراة الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع عمرو السولية، لاعب الأهلي، لبرنامج علاجي على إثر الإصابة التي تعرض لها فى العضلة الخلفية أثناء مباراة الفريق أمس أمام حرس الحدود في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة.

وخضع السولية لإجراء أشعة أمس عقب المباراة أمام حرس الحدود أثبتت وجود آلام في العضلة الخلفية، قرر بعدها الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، خضوعه لبرنامج علاجي خلال الفترة القادمة لحين زوال الألم.

ويواصل الفريق تدريباته اليوم دون الحصول على راحة استعدادا لمباراة منتخب السويس المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار الدور الـ32 لبطولة كأس مصر والمقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي.

على صعيد متصل ، استفسر مسئولو النادى الأهلى من مسئولى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن موعد صرف مكافآت تتويج الفريق ببطولة دورى أبطال أفريقيا التى تبلغ 4 ملايين دولار.

وأجرى مسئولون فى القلعة الحمراء اتصالات مع نظرائهم في كاف استفسروا خلالها عن مكافآة البطولة القارية التى حسمها الأهلي لصالحه قبل أيام على حساب الوداد المغربي بالفوز عليه 3-2 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة، ليحصد بطل مصر اللقب الأفريقي للمرة الحادية عشر في تاريخه.

ويتطلع الأهلي للحصول على الملايين الأربعة قريباً من أجل استغلالها فى بعض الأمور الخاصة بفريق الكرة وتدعيمه بصفقة أو أكثر قوية باعتبار أن الأهلي يرغب في ضم أكثر من لاعب قوي محلي وأجنبي لدعم الفريق والحفاظ على مسيرة التتويجات المحلية والقارية.